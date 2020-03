La huida de Colate a EEUU en plena crisis del coronavirus

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que suspendía la entrada al país norteamericano a los extranjeros que hayan estado en un total de 26 países europeos, pertenecientes al espacio Schengen, como medida de prevención y control del nuevo coronavirus.

Por esta situación y pánico de miedo al cierre del espacio aéreo, Nicolás Vallejo-Nágera decidió adelantar su viaje a Miami para estar cerca del hijo que tiene con la cantante Paulina Rubio, Andrea Nicolás: "Me voy corriendo para el aeropuerto a estar cerca de mi hijo que es con quien tengo que estar en estos momentos", comentó en plena calle a Europa Press. "Pensaba volver la semana que viene, pero con este lío que hay no voy a volver porque venía con mi hijo".

Recién aterrizado, Colate conectó con Sálvame para hablar sobre su precipitado viaje: "Estoy muy bien, estoy contento de haber llegado. Tuve que adelantar mi vuelo porque me temí que esto iba a pasar. Yo estaba en España, volé ayer y por suerte estoy en casa", narró. "El vuelo iba con un poco menos de gente de lo habitual, curiosamente quizás iba más llena la clase ejecutiva. La única diferencia es que en la otra parte había gente con mascarillas. La única salida que he hecho ha sido al súper para comprar comida y víveres y para ver cómo estaba la cosa. Sobre todo me ha llamado la atención que todo el papel higiénico y los productos desinfectantes están agotados. Había gente con carros llenos de comida. Aquí la gente se está preparando para una hipotética cuarentena en casa".

Por el momento, el empresario se quedará en su domicilio "hasta comprobar si tiene algún síntoma". Colate aclaró que en principio no tendrá problema para salir y volver a entrar a EEUU ya que él es residente en el país, cosa que hizo hace años durante su relación con Paulina Rubio.