El plan secreto de Rocío Flores y Gloria Camila para destrozar a Ana María Aldón

Cuando parecía que el malentendido entre Rocío Flores y Ana María Aldón en Supervivientes 2020 se solucionó durante la gala de este jueves, una nueva información podría abrir un nuevo conflicto en el que también se vería envuelta Gloria Camila. Las últimas declaraciones en Lecturas de Kiko Jiménez han destapado uno de los secretos familiares de los Ortega Cano que hubiesen preferido que siguiera oculto.

Kiko habla en la entrevista sobre el papel de defensora de Gloria Camila en los platós de Mediaset: al parecer, Gloria y Rocío tienen la misma opinión sobre la diseñadora y llevarían tiempo urdiendo un plan para crear un conflicto entre el torero y su esposa. "Rocío Flores y Gloria opinan que Ana María es una interesada y que no pertenece a la familia", asegura el colaborador de Mujeres y hombres y viceversa.

"No la soportan. He llegado a pensar que ambas han podido pactar para intentar dinamitar su relación con Ortega Cano, y que Ana María desaparezca de la familia, para quitársela de en medio". Motivo por el que Rocío "habría soltado aquel comentario sobre Pavón", haciendo referencia a los "ojitos" que Ana María le habría puesto a su compañero de concurso.

Para el novio de Sofía Suescun, Gloria Camila no ha sido agradecida con la mujer de su padre: "No ha valorado todo lo que ella ha hecho por su padre y su hermano". Al parecer, durante la convivencia con su padre, Gloria Camila "no soportaba que Ana María fuese una más" en la casa, "despreciando sus circunstancias personales y llegado a considerarla una mujer que ha salido de una frutería para ir a vivir a una finca".

Y es que Kiko no puede evitar sentirse identificado con Ana María, asegura que además de "haber aguantado demasiado", la ha visto "muy absorbida por la familia de su marido, al igual que me pasó a mi". "Ahora estoy feliz, brillando con luz propia, pero ahí dentro te apagan son tantas dudas sobre ti. Es lo que le pasa a Ana María", concluye.