Candela, la actriz que va a hacer abuelo a Serrat

Mientras descansa unas semanas tras la convalecencia de su compañero Joaquín Sabina, que les ha obligado a cancelar momentáneamente su ultima triunfal gira, Joan Manuel Serrat vive en familia momentos felices, en vísperas de que su hija Candela, de treinta y tres años, lo convierta en abuelo. Ya lo es desde hace tiempo, cuando su primogénito Manuel (Queco), que cuenta cincuenta y un años, unido a Malena, tuvo dos hijas, la mayor, de veintitrés, Luna, periodista que trabaja en una emisora barcelonesa. Queco es fruto de las relaciones que el cantante tuvo con una modelo catalana, Mercedes Doménech, aunque no se casaron. Sí lo hizo Joan Manuel en 1978 con Candela Tiffón, ocasional modelo asimismo, conocida como Mariluz y "Yuta", hija de un acomodado matrimonio burgués de Barcelona.

Serrat y Candela Tiffon | Gtres

Han tenido dos hijas: María, de cuarenta años, y la menor, ya citada, Candela. Serrat celebró que Candela decidiera dedicarse a la interpretación, aunque también hizo sus pinitos como cantante. Se preparó concienzudamente en una escuela de Arte Dramático de Londres. Vivía en principio en Cataluña pero finalmente se instaló de Madrid, contratada para la serie televisiva Seis hermanas. Allí, además de demostrar su buen quehacer, se enamoró de uno de sus compañeros, el vallisoletano Daniel Muriel, nueve años mayor que ella, que había roto su comproniso con otra actriz-cantante, Cristina Castaño, con quien representaba el musical Cabaret. Como antes también tuvo relaciones con Flora González, "la chica del tiempo" de la cadena Telecinco, con la que convivió a lo largo de cinco años. En cambio, Candela Serrat no había tenido ningún sonoro romance antes de conocer a Daniel en 2016. Discretos, no anunciaron su compromiso hasta un par de años más adelante. Ella no es celosa ni tiene en cuenta el pasado sentimental de su marido.

Celebraron la boda en Menorca, en una ceremonia íntima el 8 de junio de 2019, en la que fue padrino Joan Manuel Serrat. El "Noi" , que cumplió setenta y seis años en el pasado mes de diciembre, lleva casi sesenta años cantando, desde luego con su voz ya algo desgastada, pero con el mismo carisma y admiración de siempre. Una reciente encuesta nacional lo proclamaba "el catalán contemporáneo más conocido" y la Universidad de Zaragoza lo nombró recientemente "doctor honoris causa". NI él mismo pensaba durar tanto tiempo en los escenarios. Se ha ganado a pulso, con su sensibilidad y talento, la popularidad que disfruta. Con su buen sentido común, y el trato afable que siempre exhibe con todo el mundo. Quienes como periodistas lo conocemos desde que en 1968 iniciara su notoriedad en toda España, no hemos sino de recalcar su buen trato y carácter.