Juani Garzón, angustiada por la situación de su hija María Jesús Ruiz

María Jesús Ruiz y su agitada vida sentimental traen de cabeza a su madre Juani Garzón. Después de reconciliarse hace unos meses con su novio Curro, a pesar de los múltiples engaños, y de anunciar la semana pasada que se han dado un tiempo porque está conociendo a otro chico, Juani ha decidido dar la cara a través de la revista Lecturas. En una reveladora entrevista concedida a la revista, confiesa que Curro nunca le gustó y que ha estado engañando a su hija desde el comienzo de la relación.

"Curro ha demostrado que no quiere a mi hija. Cuando me enteré de que estaba casado, se me cayó el mundo entero. ¡Me dan taquicardias y subidas de tensión!", afirma Juani. "Me duele mi hija, lo ha pasado muy mal. Curro nos ha engañado, le hemos abierto las puertas de casa y de nuestro corazón. Nos ha faltado el respeto". Tras enterarse de que estaba casado, Juani se puso en contacto con él para recriminarle su actitud y negarle la entrada a su casa: "Le puse 'a mi pueblo no te puedo decir que no vengas porque no tengo la llave, pero no te acerques a mi hija'". La contestación de él fue breve: "Me puso ‘ok’. Imagínate cómo se me puso la sangre".

Juani reflexiona sobre la mala suerte en el amor de su hija a pesar de haber sido elegida como una de las mujeres más bellas de nuestro país: "No se quiere. Por eso está con un hombre casado. Ella no era así, es por las heridas de la vida".

A pesar de dar una nueva oportunidad a su relación, hace unos días María Jesús confirmaba que se había dado un tiempo con Curro porque ha comenzado a quedar con otro hombre con el que está muy ilusionada: "Estaba la cosa muy tensa. Hay unas circunstancias que no acompañan. La cosa se desbordó, me sentí muy saturada".