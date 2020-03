Ana María Aldón se está convirtiendo por méritos propios en una de las protagonistas de la presente edición de Supervivientes. Hace días su bronca con Rocío Flores hizo peligrar su reputación, pero con el paso de los días la mujer de Ortega Cano está posicionándose como toda una contendiente.

Y todo ello de una manera que, probablemente, no guste demasiado a Ortega Cano, que ve cómo su mujer ha revivido de la mano de otro torero, Antonio Pavón, generando todo tipo de rumores sobre hacia dónde se dirige su relación. "Estoy más feliz", reconoció Ana María Aldón a Jordi González sobre cómo le está yendo en la isla. Unas palabras que, quizá, se hayan clavado como puñales en la espalda de Ortega Cano.

Y es que, efectivamente, Ana María está más feliz que de costumbre. La siempre discreta esposa del torero se muestra más activa que nunca en Playa Desvalida sin hacer referencia alguna al marido que la espera en España.

En concreto, unas palabras de la propia Ana María han preocupado al entorno familiar de los Ortega. "Yo me siento abuela, pero aquí, en Supervivientes, he perdido los papeles, aquí no sé que habéis hecho conmigo y qué me habéis dado en el agua pero habéis desatado en mí la locura. Aquí me siento como si tuviera 30 o 32, diez, años menos, ¡por lo menos!".

Este fin de semana se pudo ver un caluroso reencuentro con Antonio Pavón que demuestra que la convivencia entre ambos es de lo más fructífera. Con una polémica proposición de Pavón, torero con fama de casanova. Aunque todos estuvieron felices en reencontrarse con Ana María, el más feliz fue el torero, que no oculta su simpatía e incluso atracción hacia la mujer de Ortega Cano.

a María Aldón y Antonio Pavón, cada vez más juntos #ConexiónHonduras4 https://t.co/0GmbGNm4af — Supervivientes (@Supervivientes) March 15, 2020

Ana María se levantó destemplada por la mañana debido al importante bajón de temperaturas por la noche. Pavón, muy rápido, le ofreció dormir a su lado. "Mira, vamos a hacer una cosa esta noche. Te vas a venir aquí a mi lado y nos vamos a poner la manta por encima para que no pasemos frío". Unas palabras que, junto a la reacción de Ana María, que no dudó en coger calor junto a Pavón, reavivaron los rumores de lo que podría pasar entre ambos. "Y ya para siempre dormimos así. O bueno, mientras estemos aquí", dijo Pavón corrigiéndose a sí mismo.

Mayte Galdeano y Violeta Magriñan coincidieron desde plató en que se trataba de un flirteo en toda regla. Pavón y Ana María, sin embargo, siguen a lo suyo, deshaciéndose en buenas palabras mutuas… y hasta cantando coplas. "No tengo ni una mala palabra para Pavón, conmigo se ha portado fenomenal desde el principio", ha dicho la diseñadora.