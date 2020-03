Una cadena de hilarantes consejos de Carmen Lomana ha llamado la atención de los internautas. La mediática aristócrata española, confinada en su casa por el coronavirus como casi todos los españoles, ha decidido distraerse y distraer a sus casi 208.000 seguidores en Twitter con una serie de vídeos en los que ofrece consejos de estética y belleza.

El resultado demuestra una vez más la personalidad de Lomana, que al final acaba hablando de todos los aspectos de su vida, de lo divino y de lo humano. De esa manera la socialité charla con sus seguidores sobre los más variados temas… incluyendo política y la gestión de la crisis del coronavirus.

"Si tú eres una autoridad que representas a toda una nación y das órdenes y consejos- -reflexiona Carmen Lomana-. No lo entiendo. Lo que teníamos que hacer es, ya que no hay Cortes, quitar al Gobierno y poner uno de emergencia de tecnócratas que entiendan de esto y sepan cómo solucionar este follón lleno de contradicciones. Y cuando esto termine cómo gestionar la terrorífica crisis económica.

De esta manera, Carmen Lomana considera que el Ejecutivo actual está compuesto de "gente que no tiene ni idea, son unos ineptos en general y como algunas excepciones".

No obstante, la exparticipante de MasterChef habla también de sus rutinas. "Me levanto a las ocho y media me arreglo como si fuera a salir a la calle, no hay peor que estar depresiva en casa y echa un cuadro". Lomana, asustada por cómo puede lucir la gente en casa durante esta larga crisis, hace un llamamiento a la población: "Arreglaos, poneros guapos, teneros colonia y asearos, vais a acabar como homeless".

Además, Carmen se ha entretenido y entretenido a otros con un largo tutoría sobre cómo ponerse un turbante.