Sanidad contactó con Dulceida para alertar del coronavirus pero ella se saltó las normas

Aída Domènech, más conocida como Dulceida, es la influencer más seguida de nuestro país y gracias a su gran poder de convocatoria e influencia sobre sus seguidores, el ministerio de Sanidad le pidió ayuda en plena crisis sanitaria por el coronavirus. El gabinete liderado por Salvador Illa se puso en contacto con ella la semana pasada para que alertara y aconsejara a sus más de 2,7 millones de seguidores (la mayoría gente joven) de los peligros de la pandemia que a día de hoy se ha cobrado la vida de 309 personas en España. "En todo lo que pueda ayudaré porque no es algo que haya que tomarse a broma", anunció Dulceida hace unos días.

Este lunes la joven de Barcelona tuvo la oportunidad de explicar en Espejo Público qué supuso para ella recibir la llamada de Sanidad. "Fue un poco raro, ya estaba al tanto de lo que estaba pasando y me iba a pronunciar igualmente, pero es mejor comunicar algo con los datos de Sanidad", explicó a través de una videollamada en el programa presentado por Susanna Griso. "Me dijeron lo que estaría bien que comunicara y que ayudara a concienciar dentro de mis posibilidades, y eso sigo haciendo todos los días".

Antes de recibir la llamada del ministerio, Dulceida recibió numerosos mensajes de sus seguidores pidiéndole y hasta exigiéndole que se pronunciara. "No trabajo en Sanidad ni soy una experta. Lo que pongo es información oficial y cosas contrastadas, no fake news. Hay imágenes constantemente y hay que saber bien lo que se pone y lo que no". Al ser preguntada por las pautas que recibió del Ministerio, ella misma recordó que "quien pueda, que se quede en casa, que es lo más importante". La presentadora celebró que Sanidad se pusiera en contacto con la influencer, ya que hay muchos jóvenes que no ven la televisión ni los programas de actualidad: "Es muy responsable por tu parte colaborar en esa campaña y muy atinado por la suya pedirte ayuda.

Sin embargo, Dulceida cometió un desliz en pleno estado de alarma. A pesar de que el Gobierno alertó de la prohibición de visitar amigos y familiares, en unos stories publicados el domingo la influencer contó que recibió la visita de su amigo Lucas Loren. "Esta mañana ha venido la Lucre porque somos vecinos, vivimos en la esquina. Llevábamos más de una semana en casa y ha venido aquí para trabajar y ser compis de piso el tiempo que haga falta". Ante los comentarios que recibió Loren pidiéndole prudencia y recordando la prohibición de salir a la calle, él aclaró que no está de visita, sino que se trasladó a vivir con su amiga.