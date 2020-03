A sus cuarenta y cinco años, cumplidos este domingo, 15 de marzo, Eva Longoria está considerada en la comunidad hispana de los Estados Unidos como una de las estrellas del espectáculo más "sexy" de los últimos años. Su apellido responde al lugar donde nacieron sus padres, un pueblecito astur llamado precisamente Longoria. Eva tenía muchas ganas de visitarlo, y así lo hizo el año 2009, muy emocionada por estar en la tierra de sus ancestros. Es una mujer de gran sensibilidad, que dedica tiempo y dinero a eventos filantrópicos. De gran popularidad por sus apariciones televisivas tiene una biografía sentimental que la identifican con tres matrimonios y un hijo. A su actual esposo lo conoció de una manera más propia de comedia romántica: por una cita a ciegas.

Eva Longoria disfruta de un sólido patrimonio. Ha ganado mucho dinero. Diríase, por la vida que ha venido desarrollando en los últimos tiempos, que la vida le ha sido siempre pródiga en éxito y lujo a su alrededor. Nada más incierto, porque su infancia, adolescencia y primera juventud transcurrieron en un hogar marcado por la incertidumbre económica, aunque aparentemente no lo pareciera. Tenían una propiedad campestre, pero que no les reportaba beneficio alguno y la supervivencia del matrimonio y los cuatro hijos (Eva era la menor) no les resultaba fácil. En aquel lugar de Texas la madre, maestra de escuela, vivía pendiente de uno de sus niños que precisaba cuidados especiales, lo que aumentaba las preocupaciones familiares.

Cuando a Eva Longoria le fue posible, gracias a sus trabajos como modelo principalmente, ayudó a los suyos, lo que fue en ella una constante hasta que, ya siendo una actriz y cantante popular, los sacó definitivamente de la miseria. El caso es que tampoco le resultó fácil destacar en esa faceta suya de modelo, pues en varias agencias la rechazaron, alegando que no tenía la estatura mínima requerida. En efecto: Eva es algo bajita, pero esa circunstancia, al final, no fue ya obstáculo para que triunfara. Estaba acostumbrada a superar adversidades, como ella misma recordaba: "Yo era el patito feo. Me llamaban 'la prieta fea', exactamente". ¿Quién ahora osaría recordarle cara a cara ese mote?

Con su marido José Bastón | Cordon Press

La notoriedad de Eva Longoria, películas y "spots" publicitarios aparte, le viene sobre todo de una serie de gran éxito en los Estados Unidos, difundida también a otros países: Mujeres desesperadas. Incorporó el personaje central de "Gaby Solís" a lo largo de ocho temporadas, tanto es así que la siguen recordando por ese cometido, en especial la audiencia hispanohablante. Como modelo que promueve la internacional firma de cosméticos L´Oréal, le permite aparecer a menudo con anuncios en muchos medios de comunicación internacionales, lo que potencia su imagen "sexy", espectacular.

No le han faltado novios a Eva Longoria, que en 2002 contrajo su primer matrimonio con Tyler Christopher, estrella de la serie Hospital General en la que ella tomó parte. Su unión quedó rota dos años más tarde. Luego tuvo un romance con un miembro del conjunto musical Nsync, J.C. Chasez. Entre 2007 y 2011 estuvo nuevamente casada, esta vez con un jugador de baloncesto, Tony Parker. Pasaron unos años en situación de divorciada hasta que conoció a su tercer esposo y actual pareja, el empresario de la cadena mexicana Televisa José Antonio Baston Patino. Un amigo común fue el "culpable" del flechazo que surgió en seguida entre ambos. Pero no fue un encuentro convencional. Sin conocerse, quedaron citados. Cita a ciegas, como se sabe, sin saber nada el uno del otro, ni física ni profesionalmente. Se dio la circunstancia de que, pese a la popularidad de ella y al prestigio de él como empresario, los dos lo ignoraban. En el caso de él, siendo gerente de un importante medio televisivo, resultaba más sorprendente que no hubiera oído nunca hablar de Eva Longoria. El caso es que así se enamoraron en 2016. Y así continúan… Tienen un hijo de tres años llamado Santiago Enrique.

Apuntemos otros datos sobre Eva Longoria. Parte de sus ahorros los invirtió junto a un socio, en 2008, abriendo un restaurante en Hollywood especializado en cocina mexicana, llamado "El beso", nombre con el que inauguraron otro en Las Vegas. Y al margen de sus negocios, Eva se vinculó junto a Antonio Banderas y Melanie Griffith en la campaña presidencial de Barack Obama con el afán de proteger en particular los derechos civiles tanto de hispanos como de gente marginada. Y es que esto último forma parte de sus sentimientos más profundos, pues Eva Longoria preside una Fundación que vela por ayudar a los niños enfermos de cáncer, a los adolescentes y jóvenes con problemas de integración en la sociedad y a niñas con dificultades para entrar en las aulas universitarias.

Desde hace unos veranos, cada mes de agosto, Eva Longoria suele viajar a nuestro país y desplazarse a Marbella, donde promueve una gala benéfica que recauda fondos para la mencionada Fundación. Antonio Banderas, buen amigo suyo y colega, colabora activamente. Es la otra imagen solidaria que contrasta con la que pudiera ser frívola de esa Eva Longoria de poderoso imán físico.