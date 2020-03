Jaime del Burgo, tajante pese al estado de alarma por el coronavirus: "Voy a seguir viajando". El exmarido de Telma Ortiz formó con la hermana de la Reina de España una de las parejas más fugaces y particulares del panorama social. También una de las más privadas, por lo poco que les gustaba prodigarse en la prensa.

Separado de Telma Ortiz desde 2026, Jaime del Burgo ha sido ahora noticia por un texto en el que asegura que las recomendaciones de seguridad y sanitarias no van con él, y va a seguir viajando "y ocupándose de sus asuntos y de las personas que empleo".

En una columna de opinión publicada en OK Diario, Jaime del Burgo considera que el coronavirus no va a poder con él. "He sufrido tres embolias desde 2008, tres cicatrices hermosas en mi pulmrecho. Y no me voy a quedar en casa. Lo digan los Rodolfo Chikilicuatre de Moncloa. Lo diga Trump. Lo diga el Papa de Roma".

La razón, su hija Ulla, fruto de su matrimonio con la abogada de origen sueco Lucía Díaz Liljestrom, que trabaja para el despacho Cremades-Calvo-Sotelo. "Quiero dejarle a mi hija Ulla de cuatro meses un mundo mejor. Y si te mueres en el intento porque tienes la mala suerte de toparte con un virus que mata a un porcentaje irrisorio de los que lo contraen, pues te vas libre y en paz".

Criticando a unos "dirigentes vergonzantes", Del Burgo aconseja: "Si estás bien, sal a la calle y haz vida laboral normal. Trabaja. Si hacemos una vida anormal la anormalidad se instalarre nosotros en todos los órdenes. Tengamos un poco m valor. Menos miedo a la muerte".