Críticas a Kiko Matamoros por su opinión de los sevillanos en el 'Deluxe'

Kiko Matamoros ha vuelto a desatar la polémica. Anoche Sábado Deluxe emitía un espacio especial a cerca de las últimas noticias en relación al coronavirus, anunciando la suspensión de la Semana Santa sevillana.

La decisión ha generado mucho desconciertos entre los sevillanos, que lamentaban la cancelación de una de sus fiestas más importantes y emblemáticas así como la Feria de Abril.

Kiko Matamoros comentaba al respecto que los sevillanos está siempre de fiesta, "entre el Rocío, la feria y la Semana Santa", apuntando a que eran unos vagos. Unas palabras que han sentando muy mal a los sevillanos

El nombre del colaborador de Sálvame no tardó en convertirse en trending topic, respondiendo muchos espectadores a sus polémicas palabras. "Me da igual, que me maten en Sevilla. Es que he vivido ahí cuatro años y sé de lo que hablo", subrayó él una vez se empezaron a suceder las reacciones en plató.

Todo ello pese a que sus propios compañeros hicieron lo posible por matizar o desmarcarse de sus declaraciones, como el propio Jorge Javier Vázquez, que aseguró que "no suscribo para nada las opiniones de Kiko Matamoros.

Kiko Matamoros diciendo que los sevillanos estamos todo el dia de fiesta.

No cómo él que se pasa el dia picando piedra. — Karmen NagorEnzo (@Karmela_2012) March 14, 2020

