Lydia Lozano, en aislamiento por síntomas de coronavirus

Lydia Lozano lleva una semana en casa aislada ya que tiene síntomas compatibles con el coronavirus Covid-19. La colaboradora de Sálvame comenzó a tener mucha tos y mucosidad, por lo que decidió marcharse a casa y llamar a su centro de salud. Le preguntaron si tenía fiebre, ella dijo que no y que sufre alergias cuando hace calor pero, por protocolo, los servicios sanitarios le pidieron que se quedara en casa.

"No tengo coronavirus. Al no tener fiebre no te vienen a hacer la prueba a casa. Llamé a la Seguridad Social porque tenía tos y mucosidad y me dijeron que me quedase en casa. Me han llamado todos los días unos enfermeros para seguir mi expediente".

Ella insistió en que no ha tenido fiebre en los últimos días pero aun así le pidieron que continuara en su domicilio por precaución. Como muchos ciudadanos con síntomas, Lydia pidió que le hicieran la prueba, aunque el sistema está colapsado. Cuando lo intentó con su seguro privado, tampoco lo consiguió y además se quejó de que están cobrando las llamadas. "Tengo que seguir el protocolo y aquí estoy, metida en casa como todo el mundo".

Este lunes Sálvame contactó con ella en directo para saber cómo se encuentra, y aunque ha experimentado una leve mejoría, seguirá en su casa unos días más. "Tengo mucho optimismo, hay que estirar y relajarse", dijo animada. Jorge Javier Vázquez bromeó con ella: "¿Por qué no aprovechas para buscar fuentes nuevas?". Lydia, lejos de enfadarse, anunció que ha recibido información de numerosos famosos que han abandonado el país a pesar de la prohibición del Gobierno.