Brutal enfado de Ortega Cano por unas "imperdonables" palabras de Kiko Matamoros

La relación de Ana María Aldón y Antonio Pavón está generando todo tipo de rumores en los platós de Mediaset. Y es que la mujer de José Ortega Cano cada día se siente más cómoda al lado de su compañero y hay quien la ve más feliz que nunca alejada de su marido.

Uno de ellos es Kiko Matamoros, que considera que la relación de Ana María Aldón y Ortega Cano podría cambiar cuando concluya Supervivientes: "Lo que nos traslada es que su vida al lado de Ortega es un coñazo, parece más una empleada del hogar que otra cosa. Es lo que nos está trasladando con su actitud", aseguró este lunes en Sálvame. "Lo que acabas de decir es imperdonable Kiko", le reprochó su compañero Jesús Manuel.

La respuesta del diestro no se hizo esperar. Ortega llamó en directo a Antonio David Flores para quejarse de las "hirientes" palabras del colaborador: "Esta bastante irritado y su reacción con Matamoros ha sido muy dura. Quiere quejarse de la forma de hablar de Kiko. Está cansado de la postura que tiene con respecto a su mujer, que siempre intente perjudicarlos, dejarlos en ridículo y que a ver cuándo tiene una hora de su maravilloso tiempo para que le pueda explicar las cosas".

"¿Solo ha dicho eso?", preguntaba irónico Matamoros y, dirigiéndose a su interlocutor, le recordó: "Usted sabe que cuando alguien entra en un concurso de este tipo no está libre de que se le critique, he intentado ser respetuoso dentro de que yo entiendo que cosas que se dicen con humor pueden afectar. Le pido disculpas al maestro, pero por mucho que le pida disculpas no me va a gustar más Ana María".