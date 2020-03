Una conexión de Jorge Javier Vázquez con Spiriman se descontrola: "Pedro Sánchez es un mierda"

Sálvame ha modificado su programación emitiendo un especial con motivo de la crisis del coronavirus, contando con varios expertos en su mesa de debate con Jorge Javier Vázquez como moderador.

Una de las intervenciones fue la de Jesús Candel, conocido como Spiriman. El médico granadino se ha hecho conocido por sus intensos relatos sobre la gestión del coronavirus, mostrando su preocupación por la actuación del Gobierno y hasta los propios pacientes.

"Con algo tan sencillo como no salir, vamos a evitar que muera mucha gente", explicó el médico Candel, famoso por sus vídeos en redes sociales. El médico quiso denunciar la transformación total en tan solo cuatro días del centro donde trabaja: "No he visto una contagiosidad tan bestial en el hospital".

En esa línea, Candel y Jorge Javier se enzarzaron en una severa discusión sobre la gestión de la crisis del COVID 19. "Montáis pollos en estos programas, y estamos hablando de la vida de la gente. Y a la gente hoy le han dejado ir a trabajar!".

El Gobierno ha antepuesto sus intereses partidistas y nos ha llevado a una gran crisis sanitaria. Y a Jorge Javier le molesta que Jesús Candel (#Spiriman), que se juega su vida día a día en Urgencias, diga que el Gobierno es una MIERDA. Se quedó corto. href="https://t.co/uraAJ6tqAs">pic.twitter.com/uraAJ6tqAs — Hugo Pereira Chamorro (@Pereira_Hugo_) March 16, 2020

Jorge Javier advirtió a Candel, visiblemente alterado, que estaba "traspasando una línea". El médico hizo caso omiso y arremetió contra las autoridades y las medidas tardías, pero también contra los propios invitados del programa que no debían estar ahí.

"Dejadme que diga la mierda de políticos que tenemos en España, porque ni Marlaska ni Pedro Sánchez merecen mi respeto. ¿No puedo decir que un presidente del gobierno es un mierda?". "País de pandereta", gritó, emplazando a todos a quedarse en casa. "Miráis desde arriba y no sabéis lo que está pasando", dijo a un Jorge Javier que aseguró que esas palabras no ayudaban en absoluto.

El médico estaba evidentemente desesperado, y Jorge Javier tuvo que cortar la conexión. "No sé qué leches le está pasando a la gente que no se entera de que se tienen que encerrar en sus casas", clamó Spiriman.

Jorge Javier, paciente de riesgo

Uno de los médicos ponía especial hincapié en la protección de las personas de riesgo, más afectadas por el COVID19. Pero el médico ha querido aclarar que no solamente las personas mayores entran en la categoría de riesgo, también todos aquellos inmunodepresores, enfermos de cáncer o con patologías cardíacas.

Ha sido precisamente en ese momento cuando Jorge Javier se ha alertado, recordando que tiene cuatro stent en la cabeza y en una de las venas que va hasta el corazón. Se los colocaron tras la operación a la que fue sometido al sufrir un ictus durante el año pasado.

El médico le ha confirmado que sí es una persona de riesgo, apuntando Jorge en ese momento que no debería estar en el plató y preocupándose por la posibilidad de contagio. Pero el experto ha conseguido tranquilizarle, así como a los espectadores.

De todas maneras el presentador se ha visto obligado a cancelar la gira de su función de su obra Desmontando a Séneca, así como tuvo que hacer el año pasado tras la enfermedad.