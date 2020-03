Pepe Navarro cuenta lo que Ivonne Reyes y su hijo llevan dos años ocultando

La batalla legal de Pepe Navarro e Ivonne Reyes parece estar lejos de llegar a su fin. El presentador y la venezolana mantuvieron una relación en los años noventa y terminaron enfrentados por la paternidad de Alejandro Reyes. Durante años, Ivonne ha pretendido demostrar que el periodista es el padre de su hijo mientras él lo niega a pesar de que los tribunales dijesen lo contrario al negarse a realizar la prueba de ADN.

La participación de Alejandro Reyes en Supervivientes 2020 ha vuelto a traer a la actualidad el tema y el concursante no ha dudado en hablar de su padre durante su estancia en Honduras. Entre otras cosas, narró la conversación que mantuvo con Pepe Navarro vía Whatsapp y confesó que participó en el reality de Telecinco por necesidad y para pagar sus estudios.

Esta semana, al ser preguntado en plena calle sobre el tema Pepe, se mostró muy crítico con Ivonne: "La madre es una buena profesora de la mentira. El chaval no ha tenido más que aprender, o dejarse llevar por la madre". Además, volvió a dejar claro que no va a mostrar ningún reparo en acudir al próximo juicio correspondiente al nuevo proceso judicial abierto por Ivonne en el que le reclama 9.000 euros por el impago de la pensión alimenticia de Alejandro.

"Cuando se tiene la verdad documentada científicamente, no hay de qué temer", explicó Navarro, reiterándose en que él no es el padre de Alejandro. "Ellos lo saben. Contrataron un detective, que me siguió, me cogió una taza de café y un vaso y los llevó a un laboratorio. Luego vinieron ella y su hijo con unos bastoncillos, que se meten directamente en la boca, o sea, que no es que hayan robado la prueba. Cuando les dieron los resultados el 5 o el 8 de enero de 2018, les dijeron que yo no soy el padre del hijo de Ivonne Reyes. Han ocultado eso y han seguido mintiendo y pidiendo dinero", explicó. "Tendrá que salir en público y decir que yo no soy el padre de su hijo".

El pasado 13 de febrero, Ivonne Reyes se ratificó en la demanda contra Navarro por impago de la pensión alimenticia de su hijo. El presentador no acudió a esta citación, asegurando que no había "recibido nada". El último movimiento llegó hace unas semanas, pues parece ser que Alejandro Reyes dio órdenes a su abogada para que abriera un procedimiento contra Pepe Navarro por "la campaña de descrédito contra su hijo, y contra la madre de este". El hijo de Reyes exige ahora una indemnización de 50.000 euros por daños morales, así como abstenerse en seguir "desacreditando" a los involucrados.