Rocío Flores, desesperada al enterarse de la crisis del coronavirus: “Necesito saber cómo está mi madre”

Los concursantes de Supervivientes 2020 han conocido esta semana la situación que atraviesa España por la crisis del coronavirus. Lara Álvarez informo a los concursantes del estado de alarma que atraviesa el país y les mostró un mensaje tranquilizador de sus familiares. Rocío Flores se derrumbó nada más conocer la noticia y aún más al escuchar las palabras de su padre, Antonio David Flores.

"Hola hija, que te quiero. Transmitirte que en casa estamos todos bien. Estás siendo una auténtica campeona. Quiero seguir viéndote disfrutar esa aventura que tantas ganas tenías de vivir", dijo el ex guardia civil a su hija mientras ella con lágrimas en los ojos sorprendió con su primera reacción: "¡Necesito saber cómo está mi madre!".

Lara Álvarez pudo charlar en privado durante unos instantes con Rocío en la Palapa que volvió a mostrar su preocupación por Rocío Carrasco: "Es superinjusto: que no haya sido capaz ni siquiera de mandarme un mensaje. Saber que está bien como el resto de compañeros. Que llevo 7 años sin saber de mi madre y que pase esto y no sea capaz de mandarme un mensaje. Me dan ganas de coger e irme", explicó Rocío completamente hundida.

La presentadora intentó tranquilizarla recordándole que su padre le había dicho que todo el mundo estaba bien, pero no consiguió convencerla. "De la única que no lo sé es de ella. Mi padre no tiene relación con mi madre. Al final, Lara le dio su palabra de conseguirle noticias de Rocío Carrasco. "Te doy mi palabra. Voy a mover cielo y tierra", le prometió la presentadora.