Aurah Ruiz narra la peligrosa situación de su hijo frente al coronavirus

El miedo y la incertidumbre de la ciudadanía por la crisis del coronavirus van en aumento con el paso de los días. Especialmente en los que conviven con personas de riesgo como es el caso de Aurah Ruiz, ex de Jesé Rodríguez y personaje habitual en los canales de Mediaset.

La extronista ha explicado en su nueva entrega para el canal de vídeos Mtmad el miedo que sufre debido al actual estado de salud de Nyan, su hijo con el futbolista, que padece una enfermedad rara e incurable desde su nacimiento. "Esta situación es muy difícil para todo el mundo, pero hay personas, y me incluyo, que lo pasamos peor si cabe. Básicamente, mi hijo de dos años y medio, está enfermo como ya sabéis y necesita cuidado las 24 horas del día, hay que vigilarle todo el día. Estoy grabando este vídeo sin haber dormido absolutamente nada, parezco un zombie", comienza diciendo en el vídeo.

"A mí todo esto me afecta muchísimo. Necesito desplazarme a casa de mis padres con frecuencia. Yo hago los días, mi madre las noches o viceversa, tenemos que estar despiertos 24 horas. E incluso he contratado a una amiga mía que es médica para que nos ayude. Vamos todos rotando, pero claro con todo lo que se ha liado me he sentido en la obligación de parar", continúa con lágrimas en los ojos.

"Ahora es todo un caos, ya que el desplazamiento es imposible. Vivo sola con mi hijo, no descanso, es una puta locura. Si por algún casual mi hijo se agobia por el encierro, le puede dar un bajón de azúcar, me está todo el día pidiendo calle (…) Todo el mundo que tiene una patología de base le afecta más de la cuenta. Ahí está mi miedo, prefiero coger yo el coronavirus a que lo coja mi hijo. Mi niño está enfermo, yo no sé cómo le puede afectar... Vivo cagada de miedo, no puedo evitar llorar. Todo esto me está consumiendo", afirma, para después agradecer públicamente el apoyo que recibe diariamente de sus padres: "Doy gracias a que mi padre vive cerca de mí y puedo acercarle al niño un par de horas. Tengo que ir siempre con un informe médico debajo de la manga porque la policía me puede parar. Mis padres son sanitarios y ellos están superexpuestos. Ellos son las personas que me ayudan con el niño, no puedo prescindir de ellos, no puedo echarme todo encima".