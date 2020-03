'Ven a cenar conmigo', en peligro por un comentario de Victor Sandoval

La nueva edición de Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition nos ha dejado un nuevo capítulo en el enfrentamiento entre Víctor Sandoval y Carmen Borrego. La enemistad entre ambos viene de largo, de la etapa de Sandoval como colaborador en Día a día, el programa matinal que presentaba María Teresa Campos en Telecinco y del que años después, confesaría que fue despedido.

En el episodio de la semana pasada pudimos ver el primer roce entre ambos, en el capítulo de esta semana la bronca fue a más y amenazaron con abandonar el programa. Todo ocurrió cuando la hija de María Teresa Campos criticó la actitud de su compañero durante la cena que dejó de agasajar a la anfitriona, Bibiana Fernández: "Eres un pelota", le dijo.

Víctor aprovechó un comentario de Carmen para criticas su físico. "No soy de mucho comer", dijo ella. "Pues para lo poco que comes no te luce nada", contestó el periodista. "No voy a aguantar de estas ni una más. Estoy intentado que vaya todo bien, después de que me ha puesto verde a mí, a mi hermana y a mi madre. O me pide disculpas o no vuelvo a la mesa", le reprochó Carmen mientras se levantaba amenazando con marcharse y dejar tirado al programa.

Por respeto a Bibiana, Borrego regresó a la mesa sin ocultar su maletar. Sandoval, que aún seguía con ganas de gresca y provocó a la comensal lamiendo el plato del postre a pesar de que Carmen le decía que era una falta de educación: "Parece mentira que no me vacune con Víctor", exclamó.