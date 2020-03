El percance de María Patiño con la Policía por la crisis del coronavirus

María Patiño ha sufrido un percance con la Policía debido a las medidas que se han tomado en España para luchar contra el coronavirus. El Gobierno decretó el viernes pasado el estado de alarma que solo permite salir del domicilio con motivos de primera necesidad como ir al supermercado o trasladarse al puesto de trabajo. Para controlar que así sea, la Policía puede solicitar a los ciudadanos una justificación del motivo de su traslado, algo que la presentadora de Socialité vivió en sus carnes.

La periodista volvía del trabajo hacia su domicilio cuando un coche de la Policía le dio el alto: "Cuando volvía ayer del trabajo a casa me paró la policía. Iba en un taxi. Me pidió mi acreditación. Yo ya tenía mi salvoconducto de la productora para certificar que había estado trabajando. Pero ese no era el problema", comenzó narrando este jueves en Sálvame. Ella les enseñó el documento, pero el problema vino después: "Me he mudado hace poco y mi dirección actual no está reflejada en mi DNI". La presentadora se mudó en marzo de 2019 junto a su pareja, Ricardo Rodríguez, a un ático situado en un céntrico barrio de Madrid.

"La policía quiso pasar por alto esta situación muy particular, pero me dijo que, si no, me enfrentaba a una multa de 1.500 euros", continuó explicando Patiño. "La policía tiene que saber y tenemos que acreditar de dónde venimos y adónde vamos", afirmó.

Después del suceso, la periodista tomó medidas para que no volviese a ocurrir: "Yo lo he resuelto llevando el empadronamiento conmigo. Así si me para la policía puedo certificar que vengo de Telecinco y dónde vivo actualmente".