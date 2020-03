Gloria Camila se venga de Instagram compartiendo un explosivo desnudo

El pasado 13 de marzo Gloria Camila volvió a sorprender a sus seguidores con una nueva y sensual imagen en su cuenta oficial de Instagram. Una fotografía en la que la hija de José Ortega Cano se mostraba sin complejos ante el mundo compartiendo un topless para celebrar que habría conseguido superar los 700.000 seguidores en la famosa red social.

Sin embargo, horas después Instagram decidió eliminar la imagen alegando que no había conseguido superar el filtro de censura que prohíbe subir imágenes con contenido explícito. Ante ello, la joven se ha rebelado este jueves y ha decidido compartir un desnudo para sus fans a modo de protesta.

"Con motivo de que Instagram me quitó la foto, subo esta. Me paso por aquí para poner una de esas típicas frases mías cogidas de algún autor con las que me expreso. Me paso por aquí para agradecer a todos y cada uno de vosotros, a cada personita que me sigue detrás de una pantalla, a esa persona que me ha mandado un mensaje directo alguna vez, que me ha comentado, que me ha mencionado o etiquetado, a esa persona que no ha hecho nada pero está ahí, en mis seguidores, siguiéndome cada día", escribe la joven junto a la explosiva instantánea.

"Quiero agradeceros estar y ser, por apoyarme, por ser espectadores de mis buenos y malos momentos, de no cansaros, y al revés, de aumentar cada día, sumando y siguiendo. Gracias, gracias y gracias. Ya somos 705.000 K, familia. Os quiero y eso es inevitable. Gracias", concluye.