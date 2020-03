Muere Carlos Falcó, marqués de Griñón, a los 83 años por coronavirus

Ayer fue S. José y se me olvidó postear... Esta foto describe mi relación con mi Padre ... Papi tú no tienes ig pero como siempre te enteras de todo lo que hago que sepas que te quiero y eres el mejor Padre que jamás podría desear. u Tamaruni

