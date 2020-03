Alaska y Mario Vaquerizo están pasando esta tortura del dichoso coronavirus como debe ser, en casa sin moverse y aprovechando el tiempo para organizar de nuevo todo el trabajo que se ha caído, como a la mayoría. "Estamos en casa con mi madre, y la verdad es que lo lleva muy bien, no para de hablar con sus amigas, se levanta por la mañana, se arregla, cambia de modelo cada día, se pinta y ya se pone a hacer lo que sea necesario. Yo le estoy pasando la agenda al ordenador. Hay que tener en cuenta que tiene 92 años y afortunadamente está estupenda, lo primero que hicimos, fue traérnosla a casa con nosotros, porque le gusta vivir sola, pero ante esta situación, es lógico que estemos juntas. Y también hago la radio desde casa por teléfono. Tuvimos que anular el viaje a Méjico por razones de fuerza mayor al festival al que íbamos, que siguió celebrándose. A finales de Abril, está previsto la presentación del nuevo disco en Barcelona, en Mileni, hay 3 conciertos programados, pero estamos a la espera de acontecimientos, ahora mismo no se pueden tomar decisiones, hay que esperar y trasladar fechas". Así me comentó durante la conversación telefónica que mantuvimos.

Al preguntarle por su marido, dijo que estaba estupendo. "Mario esta situación lalleva muy bien. Le encanta ordenar la casa, ahora han parado de grabar el programa de Tu cara me suena, todavía quedan por emitir 2 programas y canto con él".

Cierto es que no paran y la obra de teatro que han estado representando por diferentes ciudades españolas, ha sido un éxito en toda regla. Lleva por título La Ultima Tourné. Una comedia en la que completan el cartel Bibiana Fernández, y Manuel Bandera entre otros. "Estamos muy contentos de la gran acogida por parte del público, en todos los teatros donde hemos actuado. Despedíamos la temporada ahora en Córdoba, pero no ha podido ser por todo lo que está ocurriendo, nos hacía Ilusión esa ciudad porque Marisol, la mujer de Manuel, es de allí. Finalizábamos ahora, al empezar yo la gira con Fangoria, y una vez terminada en Octubre, retomábamos de nuevo la obra. De momento, lo único que podemos hacer es esperar".