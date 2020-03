El mensaje que envió Tamara Falcó a su padre horas antes de su fallecimiento

La muerte de Carlos Falcó a consecuencia del coronavirus ha causado un gran impacto en la sociedad española, que pierde a uno de sus personajes más ilustres. El marqués de Griñón ingresó en la Fundación Jiménez Díaz el pasado domingo al sentir los primeros síntomas. Dada su edad, fue considerado paciente de riesgo y el jueves ingresó en la UCI, donde falleció este viernes.

Un duro golpe para su hija, Tamara Falcó, que estaba muy unida a él y que horas antes le había dedicado unas emotivas palabras en las redes sociales con motivo de la celebración el Día del Padre: "Ayer fue San José y se me olvidó postear. Esta foto describe mi relación con mi padre. Papi, tú no tienes Instagram, pero como siempre te enteras de todo lo que hago, que sepas que te quiero y eres el mejor padre que jamás podría desear. I love you. Tamaruni", escribió Tamara este viernes por la mañana en Instagram junto a una foto en la que aparece de niña en los brazos de su progenitor, con quien tenía una gran complicidad tal y como puede apreciarse en la imagen.

Prácticamente al mismo tiempo que Tamara Falcó dedicaba al marqués de Griñón el texto en las redes sociales, la revista Diez Minutos publicaba en exclusiva que el empresario se encontraba ingresado "grave" en la UCI a consecuencia de las complicaciones del coronavirus. Pocas horas después se confirmaba la muerte del empresario.