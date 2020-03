Rocío Osorno o Paz Padilla: famosas que están fabricando mascarillas para el coronavirus

Salir de la pandemia del coronavirus y ayudar a todo el personal sanitario a protegerse, así como a todos los trabajadores que tienen que estar en el sector servicios para abastecernos, como los que velan por nuestra seguridad, es lo más importante en estos momentos. Buscar soluciones para avanzar es en lo que están trabajando muchos españoles entre ellos algunas de las caras más conocidas de las redes sociales como Verdeliss y Rocío Osorno o televisivas como Paz Padilla, se han puesto a realizar mascarillas para hospitales.

La presentadora de Telecinco se animó a hacerlo cuando una persona contactó con ella a través de su perfil de Instagram: "Me levanto esta mañana con un mensaje que me dice: 'Necesitamos tu ayuda, necesitamos hacer mascarillas’. Me han pedido visualización y que ayude cosiendo mascarillas", aseguró Paz durante una videollamada a Sálvame realizada este viernes.

Padilla habló con la directora del hospital que le aseguró que ha sido "increíble la cantidad de gente que se ha puesto en contacto con ellos para hacer mascarillas", el problema es que no disponen del material necesario. "Me piden que haga un llamamiento para conseguir material. Las telas, queremos pedir a los empresarios que nos puedan facilitar este material, que se pongan en contacto con ellos", comentó la presentadora pidiendo ayuda a las empresas de textiles.

Otra de famosas que se está volcando con la fabricación de mascarillas es Verdeliss, exconcursante de Gran Hermano VIP, que decidió cerrar temporalmente su tienda online de ropa para niños para centrarse en ayudar. "Green Cornerss en colaboración con Mamis & Minis y Ninona Handmade pone a disposición de los sanitarios y trabajadores que estén en primera línea todos sus recursos: textil, proveedores, logística, centro de distribución, recursos humanos, capacidad de comunicar, etc. Hemos movilizado todo nuestro entorno para fabricar mascarillas de tela con el fin de abastecer al personal expuesto sin protección y/o evitar la reutilización de mascarillas desechables con el incrementado riesgo de contagio", explicó la influencer, madre de siete hijos.

Aun así, Verdeliss aclaró: "No están homologadas, no se trata de mascarillas auto-filtrantes, pero pueden ofrecer una medida de protección (además de permitir ser desinfectadas y lavadas para varios usos). Arrancamos con una producción de 1.000 mascarillas que entregaremos al Hospital de Mataró y a más centros de trabajo que lo soliciten. Seguiremos produciendo para atender solicitudes de más personal vulnerable como repartidores, fábricas, almacenes, policías, bomberos... Cerraremos temporalmente nuestra actividad con el fin de centrar todos nuestros esfuerzos en esta misión bautizada #MascarillasAlRescate", escribió la influencer en sus redes sociales.