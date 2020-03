Ágatha Ruiz de la Prada se sincera sobre su ruptura con el chatarrero: "Yo lo llamo hacerse un Luismi"

Agatha Ruiz de la Prada ha roto su confinamiento y su silencio para sentarse en el plató de Sábado Deluxe tras su polémica ruptura con Luis Miguel, más conocido como El Chatarrero, y se ha sincerado sobre su ruptura.

La diseñadora y el empresario pusieron punto y final a su historia de amor después de la publicación de unas imágenes de Luis Miguel de lo más cariñoso con Marcia Di Lele. Aunque ella asegura que este no fue el motivo de su ruptura. "Eso fue una tontería, pero sí me he enterado de otras cosas... Yo lo llamo 'hacerse un Luismi", confiesa Agatha, que asegura que estaba "muy enamorada" y que cuando ocurrió lo de las fotos: "Luismi estuvo más amable que nunca".

Sin embargo, la creadora no ha conseguido superar sus infidelidades y confiesa que: "Estamos en guerra, se tienen que olvidar los malos rollos y perdonar, estoy intentando perdonar a todo el mundo, y creo que lo estoy perdonando". También ha reconocido que ha llorado por su expareja, aunque "muy poco", porque tiene muy claro que no volvería con él.

También ha reconocido que: "Conmigo se ha portado muy bien, para lo que es él. Él está acostumbrado a que le llamen muchas mujeres, pero yo jamás le he montado una escena", asegura.

Y aunque no se plantea volver con Luis Miguel, confiesa que no está cerrada al amor, aunque ahora mismo: "No me importa estar sola conmigo misma".