Aitana, en el punto de mira por su 'huida' a Ibiza con Miguel Bernardeau

Yo también me he querido unir al movimiento #yomecorono . El laboratorio y la fundación que dirige el Dr. Bonaventura Clotet han lanzado un ensayo pionero en el mundo para acabar con el COVID-19, el primero aprobado por la Agencia Española del Medicamento. Si entráis a www.yomecorono.com podremos aportar todxs nuestro granito de arena. Compartid vuestra foto con el hashtag #yomecorono para ayudar a difundirlo. Muchas gracias

A post shared by AITANA (@aitanax) on Mar 21, 2020 at 1:08pm PDT