Ana María Aldón rechaza la visita de Ortega Cano a 'Supervivientes': "Mi marido no, por Dios"

La llegada de Hugo e Ivana a Playa Desvalida como últimos desterrados tras su expulsión del pasado jueves ha despertado cierta envidia entre sus compañeros de Supervivientes. La pareja no puede evitar dar rienda suelta a la pasión y Antonio Pavón, Yiya y Ana María Aldón están algo celosos. El domingo por la noche durante el debate, Jordi González preguntó si les gustaría recibir la visita de alguien especial para que les apoyen, pero la respuesta de Aldón dejó asombrado a más de uno.

"Mi marido no, que no venga, por Dios, que estoy es muy duro", dijo sobre José Ortega Cano despertando las risas de sus compañeros. Aldón explicó que lo hacía por su bien, ya que a él "le pican los mosquitos, no se puede duchar, se va a rascar y lo va pasar muy mal".

Además, la diseñadora aclaró que su marido debe quedarse en España por el bien de su familia: "Lo dejas en su casa con mi niño. Mi marido que no venga que es muy duro esto". Ante la negativa de Ana María, el presentador preguntó quién prefiere que vuele a Honduras para darle ánimos. "Mi hija, de mi hija Gemma", respondió al momento. La joven de 24 años es fruto de su matrimonio con Manuel el Negri.

¿Cómo le habrá sentado al torero el rechazo? ¿Entenderá que lo hace por su bien? Lo cierto es que, tal y como explicó Beatriz Cortázar en Es la mañana de Federido, Ortega Cano lo está pasando mal y quiere que su mujer esté en casa con él. El diestro "está preocupado por lo que estamos preocupados todos", en una clara referencia al coronavirus. "No deja de ser un perfil de riesgo, ha tenido problemas cardiacos, cornadas, y arritmias cardíacas en tratamiento. Esta asustado, pero lo que quiere es que venga Ana María a casa y estar todos juntos porque no sabemos lo que va a pasar", dijo en referencia a la situación del estado de alarma.