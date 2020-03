Jorge Javier Vázquez y Cristina Cifuentes, expresidenta de la Comunidad de Madrid e invitada al último Deluxe, se han enzarzado en una bronca discusión por unas palabras de Cifuentes sobre el impacto del coronavirus en la sociedad española.

"España es una gran nación con gente trabajadora que invierte su dinero para crear puestos de trabajo. Lo digo de corazón", dijo Cifuentes en relación a la complicada situación en medio de un Deluxe sin público por el Covid-19.

Unas palabras que molestaron al presentador catalán, que no tardó en recriminárselas a Cifuentes. España no es un lugar para que "profesionalmente les vaya bien". "Cómo puedes decir eso si tenemos a las personas más preparadas en décadas y se han tenido que ir del país porque no tenían trabajo. España no es un país maravilloso. Hemos condenado a la gente a una precariedad absoluta y unos sueldos miserables". España es un país que "no corresponde" a sus jóvenes.

Cristina Cifuentes siendo política básica pic.twitter.com/eey03kGhK5 — Raúl Ernman (@RaulErnman) March 22, 2020

Jorge Javier, muy enfadado, dijo "estar cansado de ver a gente joven que trabaja en treinta sitios para compartir una habitación en un piso". Burlón, dijo "me encanta mi país" cuando Cifuentes trató de replicar.

Poco antes, el presentador ya habría recriminado que "ojalá esto sirva para que los políticos se den cuenta del verdadero estado del país y de dónde están los problemas, porque parece que solo reaccionamos cuando la gente se está ahogando o muere".