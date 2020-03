Alejandra Rubio, "enrollada" con una cara muy conocida de la televisión

La última visita de Alejandra Rubio al plató de Viva la vida ha traído a la actualidad viejas rencillas. Este lunes en Sálvame, Rafa Mora confesó sentirse "molesto y mosqueado" con la hija de Terelu Campos por haberle negado durante días su ruptura con su entonces novio Álvaro Lobo y días después se confirmó la noticia. "Ella tenía pareja y hacía cositas que, a lo mejor, no le hacían gracia a su pareja. Cuando tenía pareja, igual le hacía gracia algún conocido mío y me preguntaba por él o hacía lo posible para que coincidiesen. Incluso hacía cosas delante de mí que se supone que no se deberían hacer si tienes pareja", aseguró el colaborador.

Rafa Mora dio detalles sobre "una cara muy conocida de la televisión" por la que se habría interesado Alejandra: "Es un chaval que estuvo en Mujeres y Hombres y Viceversa, un tío de casi dos metros, un tío guaperas. Yo entiendo que le pudiese llegar a gustar pero Alejandra tenía el novio a dos metros pinchando y ella me estaba preguntando por ese chico".

Ante la acusación de su compañero de cadena, Alejandra Rubio conectó telefónicamente con Sálvame para mostrar su enfado: "Yo vi a ese chico y me pareció guapo, pero en mi vida he hablado con él. No tengo ningún contacto con él, no lo he vuelto a ver en mi vida", explicó la hija de Terelu Campos. "Me parece muy feo que saques eso cuando sabes perfectamente que no es verdad". Rafa Mora por su parte, insistía en la veracidad de sus palabras: "Yo confié en ti, me mentiste y me tomaste el pelo. Ella se quedó flasheada con el chico".

Alejandra continuó defendiéndose y acusó al tertuliano de querer "fama a su costa": "Tú y yo sabemos que lo que has dicho no es verdad. ¿Cómo quieres que confíe en ti si luego haces estas cosas?". Rafa volvió al ataque: "Tú estabas en un baño ligando o roneando con una persona con tu novio pinchando en esa discoteca". Ella lo negó y decidió cortar la conexión con el programa.

Pasados los minutos, un testimonio se puso en contacto con Rafa Mora y le confirmó que había existido una relación entre la hija de Terelu y "el chico que le gustaba": "Alejandra y Suso Álvarez están enrollados", anunció. "Suso me lo niega, pero por la persona que me lo ha contado, esto es 100% real. En alguna ocasión el exnovio de Alejandra la ha llamado y la ha pillado con Suso en casa".