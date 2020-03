Cruz Sánchez de Lara y Pedro J. Ramírez se han visto envueltos en una desagradable polémica con Ágatha Ruiz de la Prada. La última entrevista de la diseñadora en El Mundo no ha sentado nada bien a la pareja que, muy indignada, ha decidido poner el asunto en manos de sus abogados. No obstante, a la pareja le ha salido una inesperada aliada en la cantante Chenoa.

Al post que ha publicado Cruz en su perfil de Instagram para romper "el silencio frente a la mentira y la maldad", se han sumado las muestras de cariño que ha recibido de cientos de seguidores, entre los que destaca el mensaje de su gran amiga Chenoa.

Y es que Chenoa y la abogada comparten unos lazos muy fuertes, tanto es así, que gracias a Cruz y Pedro J. Ramírez, ella conoció a su futuro marido, el urólogo Miguel Sánchez Encinas.

Chenoa ha querido mostrar su defensa a Cruz con este contundente mensaje: "En estos tiempos tan duros cada uno se retrata solo. Inadmisible. El tiempo habla, las acciones hablan. Tú, amiga mía, eres impecable en todos los aspectos de la vida. Tq".

También otra amiga de la abogada, Fiona Ferrer, ha querido salir al paso de los ataques contra Cruz: "@cruzslara en momentos así esto no tiene lugar ni cabida. Me pregunto si esto hará vender más? Yo te conozco hace muchos años. Antes de todo esto y doy fe de cómo eres como persona ya que a mí me has demostrado mucho y jamás olvidaré cómo estuviste unida a mí cuando mi madre estaba enferma. Nunca he querido estar en esta guerra absurda ni lo estoy pero muy a mi pesar indirectamente muchas veces me he visto afectada simplemente por ser tu amiga. Me conoces bien y yo cuido a los que me cuidan y quiero y desde luego, como dice Pedro, en la vida todo tiene un límite. Esperemos que en estos duros momentos la gente aprenda que en la vida cada uno puede tomar su camino sin poner trabas y hacer daño involuntario. Querida Cruz, por favor no dejes de ayudar y de colaborar con todos los proyectos solidarios porque hay muchas niñas y mujeres que te necesitan".