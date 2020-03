"Soy muy optimista", así se declaró en Sálvame el presentador Jorge Javier Vázquez para describir su actitud vital, algo que no ha cambiado el coronavirus.

El catalán se sinceró absolutamente ante el médico Jesús Sánchez Martos, que alabó esa positividad.

Jorge Javier explicó sus razones: "A mí me pilla esto en otro estado psicológico", dijo refiriéndose al "ictus y las dos operaciones" que ha tenido que pasar. Por no mencionar un último detalle: "Estoy con medicamento para la depresión". "Yo creo que la vida me ha cambiado muchísimo y todo esto lo veo de otra manera", reconoció ante el tema que acapara la actualidad española, el coronavirus.

Sánchez Martos consideró que Jorge Javier vive las cosas de "manera distinta, y es lo que la gente tiene que entender" a la hora de afrontar estos duros momentos.

"El covid me preocupa pero sabiendo que en casa se gana, me da tranquilidad. Me preocupa más el aspecto económico del país y cómo van a quedar las familias", explicó el presentador de Sálvame.

"Después de vértelas con la muerte cambia uno de los miedos mayores del ser humano, y en mí ha desaparecido. Es una circunstancia muy personal. Entiendo el miedo de otra gente, el pánico a lo desconocido. La relación con la muerte es distinta", dijo Jorge Javier sobre su manera de afrontar la crisis, deseando que "pase lo más rápidamente posible para que la angustia por sobrevivir desaparezca y podamos volver a la normalidad".