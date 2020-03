La entrevista de Ágatha Ruiz de la Prada en LOC y la posterior reacción en Twitter de su ex, el periodista Pedro J. Ramírez, amenazando con demandas ha motivado la aparición de la diseñadora en Sálvame para aclarar algunos puntos.

Al periodista le molestó especialmente que Ágatha desvelase que había estado contagiado de coronavirus y que podría haber "tenido algo que ver la manifestación del 8M", en referencia al trabajo de su esposa Cruz Sánchez de Lara, que "representa a algunas feminazis".

Fundamentalmente, Ágatha ha querido suavizar las cosas y se ha retractado de algunas de sus palabras leyendo un comunicado aclaratorio. "Cuando se me preguntó por la enfermedad de Pedro J. expresé una opinión, no quería relacionar esta enfermedad con actividad alguna de su actual mujer", dijo Ágatha en Sálvame, aclarando además que efectivamente Cruz no acudió a la manifestación.

Además, ha asegurado que su alusión a "algunas feminazis" no era peyorativa. No tenía ninguna intención de ofender a nadie, adoro el movimiento feminista y lo respeto", y señala que había un "contexto coloquial" a la hora de emitirlo. "En cualquier caso me retracto ya que no quería ofender a Cruz Sánchez de Lara".