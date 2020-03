Miriam Saavedra habla sobre la enfermedad que le está desfigurando el rostro

Después de ganar Gran Hermano VIP y gozar de la gloria televisiva durante unos meses, perdimos de vista a Miriam Saavedra. La peruana reapareció este martes en Sálvame para hablar sobre el fin de su amistad con Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos.

Una relación que se torció cuando ella, como colaboradora del programa de Telecinco, hizo una crítica sobre la actitud de las hijas de María Teresa Campos con Bigote Arrocet: "Dije que me parecían entrometidas con el señor Bigote, muy metiches en la relación con su madre y por eso Alejandra me mandó asquerosidades". Aunque no quiso entrar en detalles, dejó claro que en sus mensajes le dijo cosas "muy desagradables".

Sin embargo, lo más llamativo de su intervención no fueron sus palabras sobre Alejandra Rubio, sino el aspecto con el que reapareció y que tampoco pasó desapercibido para Jorge Javier Vázquez y sus colaboradores. Al preguntarle si el cambio en su rostro era debido a un retoque estético, la peruana aclaró que todo es debido a un "problema de mordida" causado por el estrés y la ansiedad que ha desembocado en que su cara se modifique: "Se llama bruxismo", dijo, motivo por el que su mandíbula se ve "más angulosa por apretar los dientes".

Miriam aseguró que está buscando una solución para que su mandíbula deje de crecer y detener el problema que ha provocado su radical cambio de imagen, muy diferente a la etapa de su llegada a España hace dos años de mano de Carlos Lozano. "Una de las soluciones que me dan es ponerme bótox", con ello la mandíbula se relajaría y reduciría la mordida involuntaria.