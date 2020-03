Rocío Flores ha vuelto a romperse dentro de Supervivientes. La hija de Antonio David y Rocío Carrasco ha asegurado a sus compañeros que se siente impotente por todas las cosas que se llevan hablando de ella durante estos años: "Me da coraje porque llevo muchos años escuchando estupideces".

Y es que José Antonio Avilés sabía por dónde iba la conversación: "Siempre se ha dicho que eres una persona que cuando perdía los papeles... te pintaban de lo peor", algo a lo que ella ha respondido con un rotundo: "Claro que tengo carácter cuando lo tengo que tener, cuando me ofenden o rajan de mí; pero nunca ni he insultado a nadie ni le he faltado el respeto a nadie".

Una Rocío desesperada que asegura que nunca dará su versión de lo sucedido con su madre: "Para mí es tan respetable que una persona quiera dar su opinión públicamente como que una persona quiera guardar silencio de cara al público y rajar lo más grande por detrás"; pero lo que ella no sabe es que ya salió todo publicado en Vanitatis cuando ella comenzaba justo esta aventura.

Unas informaciones muy dolorosas que el colaborador de Viva la vida conoce muy bien: "Yo tengo información de cosas que han pasado, pero no sé la verdad".

"Llevo tantos años escuchando mentiras que, al final, la que lo ha pasado mal en su casa he sido yo, la que ha tragado con sus ataques de ansiedad y mi ira de decir 'me quiero ir a tomar por culo del mundo' ha sido mi padre, que es el único que se lo ha comido", respondía tajante sin saber todo lo que se ha contado de ella y su madre Rocío Carrasco.

Además, rompía una lanza a favor suya asegurando que es una persona muy humilde y normal: "Se me ha llamado violenta por mi etapa en GH. ¿Por enfrentarme a una persona en un plató de televisión? Yo soy normal, soy clara, concisa y humilde. Nunca en mi vida me he creído más que nadie".

Una conversación que tendrá su segunda parte este jueves pues la organización del programa ya ha explicado que Jorge Javier Vázquez tratará este tema con ella. ¿Le dirá el presentador que se han conocido todos los detalles de su sonada disputa con su madre? Tendremos que esperar un día para saberlo.