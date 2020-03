En unas declaraciones recogidas por la revista ¡Hola!, la infanta Margarita de Borbón, hermana del rey emérito de Juan Carlos, desvela el paradero de su hermano en plena crisis sanitaria del coronavirus. Un dato que llega, además, tras el contundente comunicado de su hijo, Felipe VI, para distanciarse del escándalo de las donaciones del emérito a Corinna.

Con el buen humor que caracteriza a la infanta Margarita, de 81 años, la duquesa de Soria aseguró no tener ni idea de lo ocurrido en los últimos días entre Felipe y Juan Carlos. "¿Qué, qué, qué? No tenía ni idea. La verdad es que no he tenido tiempo de leer ningún periódico".

La infanta Margarita | Gtres

Lo que sí hizo, precisamente a colación de esto, fue revelar dónde está ahora mismo Juan Carlos, cosa que no ha hecho hasta ahora Casa Real. El rey emérito sigue en Madrid, porque con él se vio hace poco: "Mira que antes de ayer estuve yo andando por Zarzuela, que me dijeron que fuera. De esas cosas no hablamos mucho, se le olvidaría"

No contenta con esto, doña Margarita de Borbón aseguró que Juan Carlos, con una salud un tanto afectada ya, tiene un enorme miedo al coronavirus, y de hecho vive aislado en un piso superior del palacio. "Como estaba su nieto Carlitos no bajó siquiera, porque decía que no se podía acercar a nosotros porque somos transmisores", dijo refiriéndose al hijo de María Zurita.