La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Isabel González, Alaska, Daniel Carande y Yésica Sánchez para tratar todos los temas de la actualidad social. Centrada, entre otros temas, en la muerte del marqués de Griñón y en la información publicada esta semana por ¡Hola! de que se sometió voluntariamente a un tratamiento experimental que no pudo evitar su fallecimiento.

Un dato que ha resultado ser polémico, pues solo puede provenir de una filtración demasiado generosa a la revista. "De los tratamientos experimentales no se puede hablar, se ha cansado de repetir el médico Enrique de la Morena en esRadio, ya que —como explicó el director de Es la mañana, Federico Jiménez Losantos—, puede generar la "sospecha de un trato privilegiado" en un momento, además, especialmente peligroso de "saturación en la Sanidad". "Es inconveniente por la plétora de llamadas para que lo intenten también con otras personas. Si tienes un familiar en las últimas quieren que hagan lo mismo que con el marqués. Esto es un asunto bien delicado", consideró Federico.

¿Y de dónde pudo venir la filtración? "Si ¡Hola! tiene esa información tiene que venir de alguien muy cercano. De quien contó las últimas palabras del marqués antes de entrar en la UCI", dijo Alaska. De quien reveló el entrecomillado "voy a luchar por ti y pasar aún muchos años más contigo" a la autora del texto, Roseta del Valle.

Teniendo en cuenta que esas palabras del marqués iban dirigidas a su mujer Esther Doña, todas las sospechas recaen ahora sobre ella dado que, además, es amiga personal de la autora. "Es información muy concreta de los minutos previos a ser llevado a la UCI, y de cómo bromeaba con Esther Doña hasta el último momento diciendo que le trataban en la Jiménez Diaz como a un marqués. Es información de primerísima línea", reafirmó en esRadio el periodista Daniel Carande.

¿Puede reavivar esta polémica la llama de la enemistad de los hijos del marqués de Griñón con Esther Doña, que siempre fue evidente? Federico Jiménez Losantos no duda, en realidad, de la buena intención de la modelo. "Alguien se ha pasado en la conciencia y no se ha dado cuenta de lo que estaba haciendo. Es muy delicado eso, no se puede hacer con alegría. Entiendo que se ha hecho de buena fe pero el infierno esta empedrado con buenas intenciones". No obstante, el enfado y desconfianza familiar hacia ella podría haberse reavivado.

Lo cierto es que Tamara Falcó, tan cercana a los periodistas de la crónica social, no ha contestado hasta hace bien poco a las llamadas, y lo hizo para agradecer el cariño recibido. Y un dato nada baladí: en la fotografía de familia que publicó en Instagram del marqués con los cinco hermanos, hay una ausencia notable… la de la propia Esther Doña, de quien los hijos ya se ocuparon de separar la gestión de las empresas del marqués.