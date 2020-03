Cada vez son más los famosos afectados por el coronavirus, que no hace distinción entre famosos y anónimos. El último en sumarse a la lista ha sido Jaime Peñafiel, quien es un paciente de riesgo por su avanzada edad, 88 años.

Aunque no se ha sometido al test del coronavirus, el periodista Jaime Peñafiel reúne todos los síntomas. Lleva desde hace varios días con unas fiebres muy altas, tal y como ha explicado el periodista a Vanity Fair, donde ha desvelado que su mujer Carmen Alonso también lo padece. El experto en casas reales cree haberse contagiado en su finca de Toledo, ya que uno de sus trabajadores del servicio ha tenido los mismos síntomas.

"¡Estoy jodido! Una de las personas del personal de mi casa me contó el otro día que tenía fiebre y creo yo que lo he cogido así. Tendríamos que habernos quedado solos mi mujer y yo", asegura el periodista que ya se encuentra en su casa de Madrid y que está en contacto telefónico con su médico. "Mi médico, internista en el Hospital de La Luz, me está controlando en todo momento y me ha dicho que lo que me pasa se debe al virus, sin duda", ha declarado a la revista.

Eso sí, esta enfermedad no ha conseguido que Jaime Peñafiel deje de trabajar y, a la vez que explicaba cómo se sentía, estaba trabajando en su columna para El Mundo, que esta vez tratara sobre Carlos Falcó, quien falleció a causa del virus el pasado 20 de marzo. Pero Jaime es optimista y se encuentra con fuerza: "Esta vez me está costando más de lo habitual, pero lo superaremos. Estoy muy fuerte y sano. Solo hago una comida fuerte al día desde hace tiempo. Aunque ya tengo 88 años. ¡Y los que me quedan!", sentencia a la publicación.