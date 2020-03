Doble aniversario de Jeanette: sus bodas de oro matrimoniales y el medio siglo de "Soy rebelde"

A mal tiempo, buena cara. La situación que atravesamos ha trastornado nuestras vidas. Y artistas como Jeanette que planeaba un concierto en Madrid y otros en distintas capitales, se han visto aplazados, o simplemente suspendidos. Habrá ocasión para escucharla de nuevo en directo cantar uno de sus grandes éxitos", "Soy rebelde", cuyo estreno se produjo hace cincuenta años. Pero lo que sí ha podido celebrar en la intimidad han sido sus bodas de oro matrimoniales.

Muchos, incontables españoles, recordarán a Jeanette cuando era voz solista del grupo Pic-Nic y nos cantaba ""Cállate, niña" en aquel lejano 1967. Fue número uno en las listas de éxitos. Ya emancipada, ella sola nos cautivó con "Soy rebelde", allá por 1970. Y posteriormente, alcanzó su triunfo internacional con "Porque te vas". En aquella década de los 80. Jeanette sumó otros notables estrenos: "Corazón de poeta" y "¡Viva el pasodoble!" Lo curioso es que, aun gustándole mucho cantar, hubo un momento en sus inicios musicales, que estuvo a punto de echar por la borda esa afición: quería seguir unos cursos de piloto de aviación, lo que por entonces no era habitual entre el sexo femenino.

Pero ¿quién era, quién sigue siendo, una adorable Jeanette, con esa voz tierna que mantiene como si fuera una eterna adolescente?

De nombre Janette (sin la e que luego agregó en su carrera profesional), y de apellido Dimech, nacida en Londres el 10 de octubre de 1951, hija de padre del Congo Belga, hoy Zaire, y madre de ascendencia canaria, tinerfeña, pero ambos con pasaporte británico. Me contó que vivían en Wembley, cerca del estadio de la selección inglesa de fútbol. Se fueron una temporada a California hasta que en 1963 sus padres se separaron; fue entonces cuando Janette, su madre y sus hermanos aterrizaron en Barcelona. Allí comenzaría a tocar la guitarra y a componer, fundó el grupo Pic-Nic, que interpretaba canciones de amor para adolescentes y jovencitos. "Cállate, niña", que había compuesto Janette se coló en infinidad de hogares españoles con la voz ingenua, casi infantil, de su creadora. La que ya conocida con su definitivo apelativo de Jeanette irrumpió hace cincuenta años con un tema que le escribió Manuel Alejandro: "Yo, soy rebelde porque el mundo me ha hecho así/ porque nadie me ha tratado con amor/ porque nadie me ha querido nunca oir… / Yo, soy rebelde porque siempre sin razón / me negaron todo aquello que pedí..."

A todo esto digamos que Jeanette había conocido durante unas vacaciones a un refugiado húngaro con pasaporte austríaco, Laszlo Kristof, encuentro que sucedió en la casa que habitaba en la Ciudad Condal un jugador del Barça, Csíbor, compatriota de aquel. Se enamoraron, viajaron a Viena y contrajeron matrimonio. Residieron allí cierto tiempo, el suficiente para que Jeanette diera a luz una niña, a la que impusieron el nombre de Blythe. Año y medio de estancia en tierras austríacas donde ella ejerció sólo de esposa, madre y ama de casa, olvidándose de su afición musical. Un día recibió la llamada de una casa de discos españolas, que la había localizado. Así es que levantaron su hogar y se instalaron en Madrid. Y así, tras el lanzamiento de "Soy rebelde", seis años despuiés José Luis Perales le cedió una de sus composiciones más internacionales: "Porque te vas". No ocurrió nada especial tras la aparición del disco. La suerte para autor e intérprete fue que el galardonado director Carlos Saura incluyó el tema en la banda sonora de su película "Cría cuervos", competidora en el Festival de Cannes. Y ello posibilitó que el compositor conquense ganara una millonada en derechos de autor y Jeanette fuera reclamada por las más importantes televisiones europeas y por consiguiente, también actuaría en múltiples escenarios. Ello asimismo le reportó popularidad y el suficiente dinero para adquirir una buena vivienda y vivir sin preocupaciones largo tiempo: "Hoy en mi ventana brilla el sol / y el corazón se pone triste contemplando la ciudad / porque te vas. / Como cada noche desperté, / pensando en ti / y en mi reloj todas las horas vi pasar / porque te vas..." Esa y otras baladas las interpretó, por ejemplo, en el Olympia, de París, en un mismo espectáculo que la emparejaba con Julio Iglesias. Alguien ha publicado no hace mucho que ambos intérpretes se enrollaron. Nada más falso. Ni siquiera volvieron a coincidir en sitio alguno.

Jeanette siempre estuvo enamorado de Laszlo, un tipo bonachón, alto, desgarbado, rubio y con bigote. Tuve ocasión de tratar a la pareja, sobre todo en un viaje que compartí con ellos por Alemania y Austria. Se trataban dulcemente y él, en su papel también de "mánager", estaba pendiente de ella. Nunca les escuché levantar la voz a ninguno de los dos por encima del otro. Entre 1970 y 1985 Jeanette se convirtió en una de las voces más conocidas del país. En 1981, con nueva casa de discos, emprendió otra etapa de la mano de Manuel Alejandro, que compuso para ella el álbum "Corazón de poeta" donde, además de la melodía que daba título al disco nos sorprendió con "¡Viva el pasodoble!", que chocaba con el estilo de Jeanette, pieza más propia de una folclórica, lo que aprovechó después Rocío Jurado, que hizo una versión distinta. Recuerdo que esa grabación sonaba el día del estreno del "long-play" en los salones madrileños de "Mayte", repleto de informadores y nada más llegar Jeanette tuve el impulso de bailar con ella nada más sonar los primeros compases del pasodoble, entre risas y aplausos de la concurrencia.

En 1985 decidió retirarse, puso una "boutique", que no le fue rentable, reapareciendo en 1989. Nuevas canciones, aunque sin el éxito del pasado. Luego, en 1992, se incorporó a un pequeño grupo de cantantes de los años 60 y 70, entre ellos Micky y Karina, en una especie de "operación nostalgia" para montar el espectáculo "Mágicos 60", al que siguió otro en 2004, de parecida factura, "Míticos 70". Esporádicamente, continuó haciendo galas. Y ahora, con un disco grabado al alimón con Juan Bau, colega y paisano de Nino Bravo, trataba de promover un par de temas, "Acaricíame", creación del valenciano, y "Toda la noche oliendo a tí", original de ella.

Lástima que la gira que Jeanette había iniciado semanas atrás con la leyenda "50 años de Soy Rebelde" se haya interrumpido por la dolorosa crisis que estamos padeciendo.