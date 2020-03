Isabel Pantoja ha revelado, en un vídeo que circula como la pólvora por redes sociales, las verdaderas razones de su abandono en Supervivientes.

En su momento, el presentador Jordi González atribuyó a razones de salud y desórdenes alimenticios su adiós a la competición en el reality desarrollado en Honduras, y que hace un año reportó audiencias millonarias a Telecinco.

Ahora, tras su famoso concierto en Madrid, Pantoja dio explicaciones en "petit comité" a algunos allegados sobre cómo se produjo su salida de Supervivientes: "Tenía que haber ganado mi hijo igual que tenía que haber ganado yo", dice a Noemí Salazar, del reality de Cuatro Los Gipsy Kings.

Se refiere Isabel Pantoja tanto a su intervención en Supervivientes como a la de su hijo Kiko Rivera en Gran Hermano VIP 7, que acabó ganando María Jesús Ruiz frente al hijo de la tonadillera, también finalista.

Respecto a Omar Montes, exnovio de su hija Chabelita y ganador del Supervivientes en el que ella participó, y también presente en la conversación, Salazar aseguró que "te regaló el maletín porque se puso mala". A lo que Pantoja sentencia, ya sin lugar a dudas: "Que no, que yo no me puse mala".

Una explicación que arroja dudas sobre las justificaciones de la organización del concurso Supervivientes para traer a Pantoja a España, y que abren el melón de qué pasó realmente en aquella edición del reality.