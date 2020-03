La Pelopony se jacta de saltarse el confinamiento: "Voy a pasear todo el día por el campo"

A estas alturas todavía hay quien no está dispuesto a respetar el estado de alarma y además, presume de ello. Es el caso de La Pelopony, que desató la polémica en las redes sociales después de publicar varios vídeos caminando tranquilamente por el campo saltándose el confinamiento alegando "motivos de salud".

La exconcursante de Supervivientes y cantante comenzó a grabar stories desde la Sierra de Collserola (Barcelona) cuando los Mossos d'Esquadra le pusieron una multa de 1.000 euros por pasear por el campo. "Voy a hacer los stories que me dé la gana porque ya me han multado, así que cuando me llegue la multa, ya la pagaré. Ahora voy a hacer cardio, voy a pesar todo el día por el campo... como una diosa", explicó.

La cantante, que asegura ser deportista, confesó que lleva varios días levantándose con ataques de ansiedad y pinchazos en el pecho "porque parar en seco el corazón de un deportista" puede resultar "malísimo". A pesar de que los españoles se encuentran encerrados por motivos de salud, La Pelopony dice que sale a la calle "porque antes es mi salud que el dinero". "Pagaré la multa, estaré todo el día de paseo por el campo y luego me iré a mi casa".

No conforme con saltarse las normas, la supuesta artista arremetió contra las fuerzas de seguridad, los políticos y la Justicia. "Así funciona este país. Para multar y pedir dinero a la gente, sí. Pero luego estar preparados para la salud y eso... Para eso nada". "Hay que pagar el sueldo de estos, también. Los pobres, todo el día paseando. Tienen su buen gimnasio en la academia de Policía... Pero, ¿y la gente que entrenamos? ¿Cómo entreno yo? (...) Multada por hacer deporte, y luego los que roban mil millones de euros le dan dinerito a la Policía y a los jueces y aquí no ha pasado nada. Ya sabemos todos que la Policía de este país se compra más fácil...".

¿Se puede ser más ridícula y egoísta? pic.twitter.com/m9FJUsnhLT — Érika Minetti (@erikaminettii) March 28, 2020

Ante la oleada de criticas que le valieron por sus stories, La Pelopony se limitó a reír y celebrar que es "famosísima" y que todos hablan de ella. Amor Romeira fue una de las más criticas. "Creo que deberíais actuar ante esto. Se le ha ido la pinza a La Pelopony. Ya fue multada... ¡y le importa una mierda!"