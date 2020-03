Muere la madre de Susana Gallardo por coronavirus

María Teresa Torrededía, madre de Susana Gallardo y suegra de Manuel Valls, ha fallecido a los 84 años de edad víctima de coronavirus. Su nieta Gabriela Palatchi fue la encargada de dar la triste noticia a través de su cuenta de Instagram. "Querida abuela, no tengo palabras para agradecerte lo increíble que has sido con todos tus nietos toda la vida, nos has dado todo", comienza el texto de la joven.

"Cada miércoles juntos, las navidades, los paseos por Las Ramblas, por el mercado, me enseñaste a coser, a cocinar, a cuidar de los demás... es injusto como te has ido, sin podernos despedir.... ¿Qué haremos sin ti abuela?".

"Me quedo con todas las memorias justas, con todas las llamadas por FaceTime, con tus recetas, abuela, que seguirán vivas en nuestra casa para siempre... me quedo con la admiración que tenía por vuestra relación con el abuelo, siempre enamorados, cuidando muchísimo el uno de otro... Abuela, te quiero para siempre. Prometo quedarme en casa hasta que esto acabe para que esto no le pase a ningún otro abuelo, abuela... la vida es injusta...", concluye.

María Teresa Torrededía se casó con Antonio Gallardo Ballart, heredero del grupo farmacéutico Almirall junto a su hermano y uno de los hombres más ricos de España. De aquel matrimonio consolidado nació Susana Gallardo, la mujer que encontró el amor en Manuel Valls después de su divorcio de Alberto Palatchi, fundador de Pronovias.

La pareja se conoció a finales de julio de 2018, mientras el concejal del Ayuntamiento de Barcelona pasaba sus vacaciones en Menorca. Les presentó un amigo en común, que pidió a Gallardo que ejerciese de anfitriona. Ella le mostró sus rincones favoritos de la isla y le invitó a cenar a su casa, una magnífica residencia de estilo colonial visitada por numerosas personalidades de todo el mundo. Apenas un año después se casaron en la misma isla en una celebración que duró tres días.