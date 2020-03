La dolorosa despedida de Antonio Montero tras la muerte de su madre

A mi madre, Ana María. Adiós Mamá. Ya estás en la Eternidad, donde el Tiempo no existe. No hay lágrimas, sólo Esperanza. Todos estamos ya contigo en el Reino del Amor. Ya tienes todas las respuestas. Tantos años de alzheimer han servido para que papá te haya cuidado hasta el final y nos haya demostrado lo que es el Amor verdadero. Hacía setenta años que os conocíais y os amábais. ¡Qué maravilla! ¡ Qué Vida más divertida y emocionante hemos vivido todos juntos: vuestros cinco hijos y vuestros catorce nietos. Qué manera de guisar más intuitiva y genial. Cómo te gustaba bailar "de coronilla", como tú decías, y cómo te gustaba viajar. Qué buenas amigas has tenido. Cómo has disfrutado siempre de la Vida. ¡Qué "genio' más divertido! ¡Qué entrega más absoluta a tu familia! Mamá vas a estar siempre con nosotros, y nosotros contigo, porque la mayor parte de ti está en nuestro corazón para siempre. Espéranos en el Cielo y sonríe, que todos estamos bien.

A post shared by Antonio Montero Vázquez (@antoniomonterov) on Mar 28, 2020 at 4:13am PDT