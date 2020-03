Rosana, atrapada en Colombia: "Es como despertar en una pesadilla"

Son muchos los españoles que les cogió la pandemia del coronavirus fuera de España por trabajo o porque se encontraban de vacaciones. Aunque Iberia ha repatriado a cerca de 6.000 españoles, hay otros que todavía están atrapados sin que se les ofrezca una solución.

Una de las que ha quedado atrapada en el extranjero es la cantante canaria Rosana Arbelo que se encuentra en una situación dramática en Colombia donde fue sorprendida por la crisis del coronavirus mientras preparaba y grababa un programa. "Es como despertar y ver que estamos en una especie de pesadilla de mal gusto", aseguró en Informativos Telecinco.

Este martes la artista fue entrevistada por Pedro Piqueras donde relató lo sucedido. Al parecer, su problema no es el poder entrar en España sino que no puede salir de Colombia, donde se han tomado las mismas medidas que España y que otros muchos países. En Colombia van "más o menos 10 días después que España", explicó.

"De repente ocurrió y nos dijeron que había que quedarse en casa", comentó la canaria. "Hay restricciones de movimiento de todo tipo. Incluso no se puede bajar siquiera con los perrillos a la calle. Puedes llamar por teléfono para que te traigan cosas pero no puedes estar saliendo a la calle de ninguna de las maneras". En cuanto a los días de confinamiento, de momento van a ser "inicialmente hasta el 14 del mes que entra; 19 días", afirmó.

"De momento el gobierno transmite tranquilidad por encima de todo porque se presupone que en Colombia no hay un alto índice de casos. Sorprendentemente, a pesar de que no hay tantos casos, la gente está haciendo caso. Lo están haciendo muy bien. La gente no está preocupada". En cuanto a cómo ha sido la recepción de los europeos en el país, asegura que no ha sentido rechazo por parte del pueblo colombiano: "Hay una empatía brutal. Una necesidad brutal de que todo amaine. Estoy segura de que en este final de mundo se esté formando un nuevo comienzo de un mundo distinto donde espero que todos empecemos a ser más humanos".