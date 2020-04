Alejandro Nieto, desesperado por su hijo en plena crisis del coronavirus: "No sé nada de él"

El exconcursante de Gran Hermano VIP 4, Alejandro Nieto, atraviesa uno de los momentos más dramáticos de su vida. El modelo compartió este martes un vídeo en sus redes sociales donde explica la situación que está viviendo debido a la cuarentena por la pandemia del coronavirus: "No sé nada de mi hijo". Hace cuatro años, el ex Míster España tuvo que abandonar la casa de Guadalix de la Sierra debido al estado de salud de su hijo, que entonces tenía dos años. El pequeño padecía cáncer y Alejandro salió del reality pocas semanas antes de celebrarse la gran final en la que se proclamó vencedora Laura Matamoros.

Ahora Alejandro asegura no tener ningún tipo de información sobre el estado de salud de su hijo, que actualmente tiene seis años, y no puede salir de su casa para buscarle: "No sé si me están aconsejando bien. No sé si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal. Yo no sé ya qué hacer. No sé cómo hacerlo", dijo en sus redes completamente devastado. "Llevo en Gran Canaria como un mes y medio ya, para 2 meses, y no sé absolutamente nada de mi hijo. Nada es nada. Si está bien, si está mal, regular. No sé absolutamente nada".

Todo parece indicar que Alejandro no mantiene una buena relación con la madre del pequeño después de que el modelo cambiase su residencia desde el el Puerto de Santa María hasta Gran Canaria, donde vive con su actual pareja. "Mi abogado me dice que lo único que hay que hacer es esperar al juicio. He llamado al punto de encuentro donde recogí a mi hijo y únicamente me dicen que, si le pasara algo malo, me avisaría".

La desesperación es tal que incluso habría intentado hablar con la pareja de la madre de su hijo: "Me la estoy jugando. He llamado y me he rebajado. He llamado hasta a su novio y tampoco me dice si está bien o si está mal. ¿Qué tengo que hacer, tío? ¿Es justo esto? Estoy desesperado. No sé de mi hijo. Tengo que verlo por fotos. No lo escucho, no lo oigo… tengo mis derechos. ¡Soy su padre! Voy a cometer una locura porque me estoy volviendo loco ya aquí de pensar. A todo el que conozca o reconozca a mi hijo, le pido por favor que le diga que lo amo con locura, que le quiero con todo mi corazón. Se lo pido por favor", dijo entre lágrimas.