Belén Esteban habla sobre la complicada situación con su marido: “Se ha ido a su piso”

Aunque lleva semanas sin acudir a su puesto de trabajo debido al estado de alarma de alarma declarado por el Gobierno debido a la crisis del coronavirus, Belén Esteban continúa colaborando desde su casa con Sálvame. La de Paracuellos ha estrenado una sección en la que muestra a los espectadores sus mejores recetas y las realiza en directo desde su cocina.

Este miércoles, la colaboradora estaba especialmente emocionada al comienzo de su conexión y antes de empezar a cocinar mandó un mensaje a su marido Miguel Marcos: "Un beso muy fuerte a mi marido, que me casaría con él mil veces más, y a todos sus compañeros de Paracuellos, a la guardia civil y a la policía".

Miguel Marcos es conductor de ambulancias y al estar tan expuesto a los enfermos de Covid-19 ha tenido que tomar medidas de prevención y dejar la casa que comparte con Belén Esteban para mudarse temporalmente a su piso de soltero. Belén es población de riesgo debido a su diabetes: "Gracias a Dios, él tiene su piso y se tuvo que ir hace doce días", aseguró. "Como están con enfermos, le daba miedo. Él me trae la compra o lo que necesito porque yo no puedo salir. Yo me quedo en el porche y él en la puerta, nos vemos así, a distancia".

Terminó su intervención con un sentido mensaje a todos los profesionales del gremio sanitario y a os cuerpos de seguridad del Estado: "Quiero mandar un beso y un abrazo a todos los sanitarios de España. Y quiero mandar un beso muy fuerte a mi marido, Miguel, y a todos sus compañeros de Paracuellos de Jarama, a la Guardia Civil y a la Policía. Me volvería a casar con él mil veces más".