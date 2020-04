Chayo Mohedano explica lo que ha estado haciendo en silencio con Rocío Carrasco

Chayo Mohedano se encuentra promocionando su nueva canción, "Rosa de febrero", dedicada a su madre Rosa Benito, y sorprende en Lecturas con una impactante revelación relativa a su prima Rocío Carrasco, separada, como sabemos, del resto de su familia.

Chayo Mohedano, sobrina de Rocío Jurado, habla de su difícil posición en medio de la familia, ya que es la única que ha mantenido el contacto con Rocío Carrasco durante estos años de ruptura y separación.

Ella, no obstante, procura mostrarse discreta respecto a esa relación pese a reconocer lo "difícil" de su papel. De hecho, echa balones fuera a la hora de definirla: "Preguntadle a ella y así sabríamos la respuesta de la otra parte".

"Soy mediadora, siempre estoy en medio y eso es difícil. Cuando tengo que decir algo o tirar de las orejas, lo hago. Con los míos, no me corto. En eso, he salido a mi tía", asegura Chayo en Lecturas.

Tanto que incluso tienen un proyecto conjunto que "tiene que ver con Chipiona y con el museo de Rocío Jurado" que tanto conflicto ha ocasionado a Rociíto con Ortega Cano, Gloria Camila, Amador y el resto del núcleo familiar, deseosos de abrir un museo que ella no ha hecho sino retrasar.

¿Y cómo pasa Chayo Mohedano el confinamiento causado por el coronavirus? "Tengo mucho carrete para disfrutar con los peques. Les despierto todas las mañanas con mimos y, luego, me toca ejercer de profesora, animadora y lo que se tercie", desvela a la revista.