Kiko Hernández reaparece en 'Sálvame' tras muchos días y explica la razón de su silencio

Llevamos ya más de dos semanas de crisis vírica y los espectadores se preguntaban dónde estaba Kiko Hernández. El famoso colaborador de Sálvame reapareció el martes en el programa para anunciar que sí, que está bien, y explicó cómo está llevando estos largos días de confinamiento.

Y es que Kiko Hernández, a diferencia de otros colaboradores como Lydia Lozano o Kiko Matamoros, no había aparecido ni en plató (la última vez que lo pisó fue el pasado 18 de marzo) ni a través de videoconferencia, como la mayoría de sus compañeros. La sospecha y la inquietud se había ya instalado en parte de la audiencia que sigue tarde tras tarde el programa de Telecinco.

Kiko Hernández confesó cuál es la principal razón de mantener a rajatabla su confinamiento, que le parece "un asco", y que no es otra que sus dos hijas. En una videollamada al programa, Kiko habló de sus mellizas Abril y Jimena, sobre las que habitualmente guarda el más estricto de los secretos.

Las niñas acaban de cumplir tres años, y Kiko vive entregado a ellas. Es por ello, y por respeto a los más desprotegidos por el virus, por lo que el colaborador decidió hace ya muchos días ser prudente y limitar sus salidas.

"Mis hijas tienen 3 años y este tiempo me está viniendo muy bien con ellas porque no habíamos pasado tanto tiempo juntos nunca antes", explicó al respecto de cómo está viviendo la situación. Y sincero, aseguró que prefiere no quejarse, ya que él vive "en una casa grande, con espacio, pero entiendo que en pisos pequeños de cuarenta o cincuenta metros, donde los padres tienen que estar con los hijos, es muy difícil".

El drama de Lydia y Alejandra Rubio

El colaborador, fiel a su estilo, aseguró "echar mucho de menos a sus compañeros". Y dio su opinión sin tapujos sobre la guerra abierta que mantienen ahora Alejandra Rubio, la hija de Terelu Campos, y Lydia Lozano.

No se cortó un pelo en defender a la joven, que parece haber "heredado" los múltiples enemigos de Terelu y su tía Carmen Borrego… que a su vez los habían recibido de su madre, María Teresa Campos. En esta tesitura, recordó que "Lydia nunca ha podido ver a Terelu".

"No soy amigo de Terelu y de Carmen Borrego aún menos, pero no me creo que Alejandra haya dicho nada malo a Lydia. Alejandra es una chica muy educada", señaló al respecto.