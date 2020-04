La contestación de Belén Rueda a una metedura de pata de 'El Hormiguero'

El Hormiguero continúa con sus emisiones en Antena 3 TV a pesar del confinamiento por el coronavirus. Con un equipo humano mínimo, Pablo Motos conecta con los invitados por videollamada desde sus domicilios. Este martes, intervinieron en el programa dos de los actores más importantes de nuestro país: José Coronado y Belén Rueda.

La actriz de El Orfanato fue la gran protagonista de la noche por algo ocurrido durante su charla con Motos y el resto de colaboradores. Entre otras cosas contó cómo está viviendo la cuarentena confesando que son siete personas en casa. De hecho ya han celebrado dos cumpleaños durante este tiempo. "Hacemos comidas temáticas. Nos metemos todos en la cocina, cada uno hace su plato y después, cuando vamos a comer o a cenar, puntuamos, como un MasterChef casero. A mí se me dan bien los dulces, hago un tiramisú que te mueres. Y el otro día por primera vez hice un experimento, un carpaccio de gambas. ¿Qué te parece (...) Voy a comprar yo sola y me miran mal porque voy cada mucho tiempo, y claro imagínate cómo va el carro. Intentamos no salir, pero con siete personas en casa..."

Algo que les entretiene mucho en esa casa son los juegos de mesa y Belén Rueda contó que al que más juegan es al Catán, que para quien no lo conozca, matizó que "es parecido al Monopoly o al Risk, pero es con materias primas". Marron, colaborador habitual del programa, vio la ocasión perfecta para intervenir y le dijo: "Pero tendrías que jugar al juego de la oca, Belén, y así hacías un remember", haciendo alusión al mítico programa de televisión.

A la actriz le cambió la cara y con sorna dijo: "¿Al juego de la oca? El juego de la oca no lo presentaba yo, amigo". Un pequeño lapsus que desató las risas del presentador y sus compañeros: "Recuérdame que luego me meta la lengua por el...", contestó Marron.