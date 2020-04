El misterio del paradero de Bigote Arrocet y el crucero que tomó en Panamá

¿Dónde está Bigote Arrocet? Tras salir rápidamente de España justo antes de que estallase la crisis del coronavirus, se supo que el cómico chileno partía en dirección a Panamá para atender allí otros negocios. Ahora, según publica Semana, la situación se ha complicado para el ex de María Teresa Campos.

Aislado y sin poder salir de ese país, Bigote Arrocet se disponía a embarcar en un crucero pero Autoridades Marítimas decidieron cerrar el transporte marítimo para evitar la propagación de la epidemia.

No obstante, nadie sabe exactamente dónde se encuentra Bigote. El cómico ha decidido no contestar llamadas ni preguntas sobre su paradero o cualquier otra cuestión. Y se sabe a ciencia cierta que no ha establecido comunicación con María Teresa Campos, que como él mismo, es paciente de riesgo debido a sus anteriores problemas de salud y su edad.

De Bigote no se sabe nada desde hace veinte días, y ni siquiera sus allegados han recibido contacto o comunicación. Su íntimo amigo y colega, el cómico Tony Antonio, ha aportado los únicos datos que se conocen: efectivamente está en Panamá, pero está "encerrado". Bigote cogió un barco y le hicieron regresar.

¿Está solo o acompañado en ese encierro? No se sabe, o al menos nadie quiere desvelarlo. Bigote se fue con pocas maletas justo después de que se suspendiera la vista que decidiría la paternidad de Alexis Ledgard, esperando que su estancia fuera temporal y con vistas a regresar a España. Sus planes de vida estaban aquí, eso sí, sin María Teresa Campos. En todo caso, parece que no se va a librar de la cuarentena.