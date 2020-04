Gloria Camila entra enfurecida en 'Sálvame' para desmentir una grave acusación sobre su padre

A pesar de sus intentos por mantenerse al margen, la vida de José Ortega Cano sigue siendo objeto de debate en los platós de televisión. Desde que el pasado mes de febrero su mujer Ana María Aldón decidiese participar en Supervivientes 2020, la vida del diestro se ha visto envuelta en multitud de polémicas. La última de ellas ha salido a la luz gracias a Antonio David Flores. Según el colaborador, su compañero Jesús Manuel habría insinuado en una reunión previa a Sálvame que Ortega Cano se habría saltado el confinamiento tras el estado de alarma decretado por el Gobierno debido a la crisis del coronavirus. Algo que el periodista no quiso confirmar.

Gloria Camila conectó telefónicamente con el programa para defender a su padre y desmentir la información del periodista: "Vienes con mucha información y no dices ni una verdad. Quiero dejarle claro a Jesús Manuel que el 11 de marzo es cuando mi padre viaja a Chipiona cuando aún se podía viajar. Mi padre en ningún momento se salta el confinamiento y cuando intenta volver a casa se encuentra con la Guardia Civil le dicen que no puede viajar y entonces sigue con el confinamiento en Chipiona", aseguró la defensora de Ana María Aldón en las galas de Supervivientes.

"Antes de decir que una persona miente deberías leer, porque los que leen una información pueden rebatirla. Yo de tu familia nunca he mentido, así que deberías pedir perdón por lo que estás diciendo. Yo dije que tu padre se apartó de Madrid antes de entrar en confinamiento a Chipiona. Cuando te cuenten cosas antes de hablar, infórmate. Es muy fácil coger el teléfono y decir lo que has dicho", contestó el periodista.

Cansada de los que aseguran que habría algo más que amistad en la relación entre Antonio Pavón y Ana María Aldón, insistió en que su padre no está preocupado: "No está jodido, ni por Pavón ni por Ana, está muy feliz, ni se va a separar ni nada. No está jodido ni nada parecido, está con mi hermano pequeño".