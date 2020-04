Isabel Pantoja, como tantos españoles, está confinada en su casa de Cantora. Desde Sálvame han llamado a la finca para ver cómo está la tonadillera, y ella ha respondido a las preguntas de Jorge Javier Vázquez.

Isabel Pantoja no ha dudado en hablar pero su tono no era jovial, sino serio y alicaído, de preocupación: "Triste porque no es lógico ni normal. Tanta gente fallecida, contagiada y asustada". Y explica: "Estoy súper preocupada porque esto va a más. Deseo que acabe este mal sueño y que todo el mundo se ponga bien. Si estar en casa es para bien no tengo ningún problema. Llevo desde el día 7 en casa", tras terminar de trabajar llegando a su casa al mediodía.

Un encierro que le cuesta más trabajo porque se siente impotente porque no puede ver a sus seres queridos: "No los puedo abrazar ni besar. Estoy sintiendo muchísimo no poder dar el pésame a gente que se ha ido".

La tonadillera está en su casa de Medina Sidonia "absolutamente protegida para que no vaya nadie". Sus hijos están cada uno en su casa, aunque su nuera Irene Rosales ya contó que la cantante les había dicho que se fueran allí, pero la mujer de Kiko Rivera se tiene que encargar de su padre, que está delicado de salud.

Chabelita en su casa, no en Cantora

En este orden de cosas, el periodista Daniel Carande adelantó en la crónica rosa de esRadio qué está pasando con esos hijos y, en especial, con Chabelita, que efectivamente sí ha mantenido el contacto con su madre en esta crisis sanitaria. Personas cercanas dicen que la joven está en casa con el niño, Albertito, y Asraf", explicó Daniel Carande.

"Hace casi todo los días videollamada con su madre", por lo que se confirma que hija y madre siguen en contacto. Lo que no ha tenido lugar es, de momento, una invitación a Cantora como "sí se la han hecho a Kiko Rivera".

¿Cuál es la razón para mantener este feo a la joven? "Hay que tener en cuenta que está Asraf, que se lleva mal con Omar y Kiko, y que Chabelita no tiene trato ni con su tío ni con su abuela". De modo que, aunque Chabelita ya escenificase su reconciliación con su hermano tras muchos meses sin hablarle, todavía hay asperezas que limar y peros que poner.